Семь человек погибли при взрыве в кафе в Казахстане

В Казахстане прогремел мощный взрыв в заведении общепита. По предварительным данным, погибли семь человек, более 20 пострадали.

ЧП произошло в Щучинске Акмолинской области. В кафе, которое располагалось в пристройке к пятиэтажному дому, произошел взрыв, здание охватил мощный пожар.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы вынесли из помещения восемь газовых баллонов. В настоящее время возгорание уже потушили, продолжаются работы по разбору завалов.

По предварительной информации, семь человек погибли, в том числе 16-летний подросток. Кроме того, различные травмы получили 26 человек, 13 пострадавших госпитализировали.

Причины происшествия устанавливаются. На месте продолжают работу оперативные службы.

Астана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube