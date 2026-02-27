российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 февраля 2026, 09:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Семь человек погибли при взрыве в кафе в Казахстане

В Казахстане прогремел мощный взрыв в заведении общепита. По предварительным данным, погибли семь человек, более 20 пострадали.

ЧП произошло в Щучинске Акмолинской области. В кафе, которое располагалось в пристройке к пятиэтажному дому, произошел взрыв, здание охватил мощный пожар.

Прибывшие на место сотрудники пожарной службы вынесли из помещения восемь газовых баллонов. В настоящее время возгорание уже потушили, продолжаются работы по разбору завалов.

По предварительной информации, семь человек погибли, в том числе 16-летний подросток. Кроме того, различные травмы получили 26 человек, 13 пострадавших госпитализировали.

Причины происшествия устанавливаются. На месте продолжают работу оперативные службы.

Астана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Казахстан

Танкер для перевозки казахстанской нефти атакован беспилотником около объекта КТК / Казахстан заявил протест Киеву из-за атаки на Каспийский трубопроводный консорциум / В Казахстане в пожаре погибли трое взрослых и девять детей / Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве / Российским детям с 2026 года понадобится загранпаспорт для выезда в ряд стран / Президент Казахстана заявил о высоком риске ядерного Армагеддона / В Казахстане задержали водителя самосвала, дважды сбившего людей в Новосибирске / В Казахстане пропал с радаров военный вертолет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан,