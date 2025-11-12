Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры государств в своих заявлениях после церемонии подписания документа подчеркнули, что масштаб сотрудничества государств является уникальным, учитывая исторические связи двух стран. Широкое взаимодействие ведется практически во всех сферах.

Глава российского государства заявил, что высоко оценивает визит лидера Казахстана и результаты завершившихся переговоров.

Москва, Анастасия Смирнова

