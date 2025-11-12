российское информационное агентство 18+

Среда, 12 ноября 2025, 17:21 мск

Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

Фото: пресс-служба Кремля

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры государств в своих заявлениях после церемонии подписания документа подчеркнули, что масштаб сотрудничества государств является уникальным, учитывая исторические связи двух стран. Широкое взаимодействие ведется практически во всех сферах.

Глава российского государства заявил, что высоко оценивает визит лидера Казахстана и результаты завершившихся переговоров.

Москва, Анастасия Смирнова

