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Четверг, 26 июня 2025, 13:58 мск

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При взрыве на предприятии в Казахстане пострадали девять человек

В Казахстане произошло ЧП со взрывом газа. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Инцидент произошел в селе Ильичевка Тайыншинского района. Во время заправки газгольдера оборвался шланг, из-за чего произошел взрыв и загорелся газовоз.

Девять сотрудников пострадали, восемь из них госпитализировали в областную больницу Кокшетау с ожогами и травмами.

В тушении пожара были задействованы 80 человек и 20 единиц техники МЧС республики.

По факту происшествия проводится расследование.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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