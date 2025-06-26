При взрыве на предприятии в Казахстане пострадали девять человек

В Казахстане произошло ЧП со взрывом газа. По предварительным данным, пострадали девять человек.
Инцидент произошел в селе Ильичевка Тайыншинского района. Во время заправки газгольдера оборвался шланг, из-за чего произошел взрыв и загорелся газовоз.
Девять сотрудников пострадали, восемь из них госпитализировали в областную больницу Кокшетау с ожогами и травмами.
В тушении пожара были задействованы 80 человек и 20 единиц техники МЧС республики.
По факту происшествия проводится расследование.
Астана, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»