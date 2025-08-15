В Казахстане задержали водителя самосвала, дважды сбившего людей в Новосибирске

В Казахстане задержали мужчину, который намеренно пытался задавить людей в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Несколько дней назад в Кировском районе Новосибирска водитель самосвала дважды наехал на людей, стоящих у здания. По счастливой случайности, никто не получил серьезных травм.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Оказалось, что подозреваемый уехал за границу, его задержали правоохранительные органы Казахстана. Решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Россию. Предположительно, мотивом его поступка стала личная неприязнь к людям, на которых он покушался.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

