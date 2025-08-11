В Новосибирске самосвал дважды наехал на группу людей

В Новосибирске грузовик дважды наехал на группу людей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел в Кировском районе города. На кадрах с места происшествия видно, как самосвал задним ходом приближается к стоящим у здания людям и сбивает их. После этого водитель отъезжает и вновь сдает назад, врезаясь в людей.

По счастливой случайности, никто не получил серьезных травм. В региональном управлении СКР сообщили, что пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Водитель грузовика скрылся с места преступления, его разыскивают.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube