Рейсы из Екатеринбурга в Казахстан возвращаются, но решения перевозчики принимают «по мере развития ситуации»

Авиасообщение с Казахстаном постепенно восстанавливается, несмотря на продолжающиеся в стране волнения и временно не работающий аэропорт Алматы. Сегодня в Нур-Султан из Екатеринбурга вылетел борт авиакомпании Qazaq Air, которая осуществляет перелеты и в обратную сторону. «Уральские авиалинии» сообщают, что решение по выполнению рейсов принимаются по мере развития ситуации. Но рейсы в Алматы на 14 января и Нур-Султан 17 января – предварительно – должны состояться.

Напомним, ранее из-за волнений в Казахстане часть российских авиакомпаний приостановили вылеты во все аэропорты страны. В том числе об отмене рейса из Кольцово в Нур-Султан 7 января сообщали и «Уральские авиалинии».

Сейчас добраться из Екатеринбурга в Казахстан по воздуху вполне реально. Авиакомпания Qazaq Air (летает из Нур-Султан по понедельникам и четвергам) возобновила вылеты. Например, сегодня в Кольцово приземлился небольшой самолет Bombardier DHC-8 и такой же вылетел в обратном направлении (вмещает около 40 пассажиров). В пресс-службе Qazaq Air сообщают, что перевозчик продолжает выполнять регулярные авиарейсы по Казахстану, а также международные в Россию. Временно самолеты не летают из двух городов: Алматы и Талдыкорган (аэропорты городов временно не принимают гражданскую авиацию), но Екатеринбурга это не касается – рейсов туда не было и ранее.

В открытой продаже есть и билеты на рейсы «Уральских авиалиний» в Алматы на 14 января, в Нур-Султан – на 17 января.

«Решение по выполнению рейсов в Казахстан принимается по мере развития ситуации. На данный момент рейс U6-2627/2628 Екатеринбург – Нур-Султан – Екатеринбург на 17 января планируется к выполнению, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Полетная программа авиакомпании из Казахстана и в Казахстан на зимний сезон была представлена рейсами в Нур-Султан (и обратно) по понедельникам, в Алматы (и обратно) – по пятницам».

Добавим, что Россия ранее начала вывоз граждан из Казахстана силами военно-транспортной авиации. На рейсах в Москву, Оренбург и Иваново доставлены из Алматы более 1400 человек, сообщал накануне ситуационно-кризисный центр МИД России.

Что касается туристов, то их сейчас в Казахстане очень мало. По оценке Ассоциации туроператоров России, речь идет о 300-500 россиянах, которые приехали отдыхать по путевкам или самостоятельно. Многие уже сумели вернуться домой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»