Куйвашев отменил QR-коды в ТРЦ

Губернатор Куйвашев отменил систему QR-кодов в торговых центрах Екатеринбурга, а также разрешил кафе и ресторанам работать по ночам. О таком новогоднем подарке Евгений Куйвашев написал в своем Инстаграме: «Я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код».

Основанием для решения губернатора послужило снижение заболеваемости Covid-19. Кроме того, бары и рестораны теперь смогут принимать своих гостей ночью. Все так же с завтрашнего дня и до 20 января. Однако в ночных заведениях посетителям по-прежнему нужно будет предъявлять QR-код. Данное решение, принятое губернатором, его подписчики напрямую связывают с новогодними праздниками и малым потоком посетителей в торговых центрах. Как сообщает источник «Нового Дня», в ТРЦ «Аида» уже несколько дней всех пропускали без QR-кода, потому что иначе торговый центр разорится.

Проверку QR-кодов ввели в Екатеринбурге 30 октября. И это сразу вызвало протесты непривитых граждан.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»