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Протесты против QR-кодов

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Понедельник, 22 ноября 2021, 20:44 мск

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В Екатеринбурге согласовали массовый пикет против QR-кодов

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало новый массовый пикет противников QR-кодов. Акция протеста пройдет днем 28 ноября рядом с КРК «Уралец» у памятника воинам-спортсменам, сообщили организаторы. Предполагается, что в мероприятии примут участие до 100 человек. На этот раз активисты заявили тему «За верховенство национального законодательства России».

Напомним, предыдущий пикет состоялся 13 ноября у торгового центра «Дирижабль». Акция неожиданно превратилась в стихийный митинг и собрала порядка 300 человек. Участники требовали отменить губернаторский указ об антиковидных мерах, заявляли о QR-сегрегации россиян и проводили параллели с нацистскими концлагерями. Полицейские и сотрудники МОБ не мешали сбору горожан, задержаний не было.

Протест против QR-кодов в Екатеринбурге 13 ноября

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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