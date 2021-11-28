В Екатеринбурге начинается массовый пикет против QR-кодов (ФОТО)

Возле КРК «Уралец» в данную минуту начинается массовый пикет против введения QR-кодов в Свердловской области. На месте собрались уже несколько десятков протестующих с плакатами. Полиция проверила у организаторов все документы и пока просто наблюдает.

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало массовый пикет противников QR-кодов с числом участников до 100. Активисты заявили тему «За верховенство национального законодательства России». По словам нашего корреспондента, на месте – около 20-30 человек. Полиция подходит к людям с плакатами, но никаких действий пока не предпринимает.

Напомним, предыдущий пикет состоялся 13 ноября у торгового центра «Дирижабль». Акция неожиданно превратилась в стихийный митинг и собрала порядка 300 человек. Они требовали отменить губернаторский указ об антиковидных мерах, заявляли о QR-сегрегации россиян и проводили параллели с нацистскими концлагерями. Полицейские и сотрудники МОБ не препятствовали сбору горожан, задержаний не было.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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