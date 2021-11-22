Противники QR-кодов устроили массовый поход в областную прокуратуру

В Екатеринбурге продолжаются акции против режима проверки QR-кодов. Сегодня около 15 человек пришли к зданию областной прокуратуры, чтобы требовать официальный ответ на их коллективное обращение. Активисты считают губернаторский указ о введении QR-режима в Свердловской области незаконным и добиваются его отмены. В свою поддержку они собирали подписи, в том числе на стихийном митинге около ТЦ «Дирижабль».

По словам протестующих, в конце октября они подали жалобу в прокуратуру на губернаторский указ. Реакции надзорного органа не последовало, поэтому люди пришли лично разобраться, почему ответа нет. Их встретила помощник прокурора Марина Канатова. Она объяснила, что 30-дневный срок рассмотрения обращения граждан еще не истек, и ответ ведомства будет дан в ближайшие дни. Люди также задавали вопросы о законности QR-кодов. Канатова сослалась на решение Свердловского областного суда, который отклонил иск противников антиковидных ограничений.

Добавим, что протестующие были без масок. Они заявили, что не обязаны показывать паспорт охранникам в ТЦ (документ требуется, чтобы подтвердить подлинность QR-кода). Активисты также были негативно настроены по отношению к журналистам, которые освещали их акцию.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Никита Кондрашин

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