Суд отклонил иск об отмене QR-кодов (ФОТО)

Свердловский областной суд отказал юристу Ивану Волкову и его единомышленникам в удовлетворении иска об отмене указа губернатора о проверке QR-кодов при допуске граждан в общественные места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодня было назначено только предварительное слушание, но и его начало затянулось – Волков то заявлял отвод суду, то требовал зал, который вместит всех желающих (с ним пришло около 130 человек).

В ходе предварительного рассмотрения судья Максим Старков заявил, что суд общей юрисдикции не имеет права проверять указ губернатора на предмет соответствия Конституции, это может только Конституционный суд. Затем, вопреки ходатайству истцов, началось рассмотрение по существу.

Волков заявил, что указ губернатора нарушает права людей и делит их на два сорта. Также он заявил, что понятие QR-кода не введено никаким законом.

Представитель губернатора ответил, что областной закон о ЧС позволяет губернатору вводить ограничения, направленные на защиту населения от заболевания. Он также назвал интересные цифры: «Заболеваемость привитых от коронавирусной инфекции составила 344 человека на 100 тысяч привитых. Заболело 0,34 процента. А непривитых заболело 4,17 %. Разница очевидна. Эта мера, QR-коды, направлена на увеличение количества вакцинированных».

Представитель прокуратуры Ксения Масалова заявила, что губернатор действовал в рамках своих полномочий, и рекомендовала иск отклонить.

Судья удалился в совещательную комнату только в 19:05, а вернулся – в 19:30, огласив решение: иск отклонить.

Екатеринбург, новый день, Евгения вирачева, Дмитрий Бутаков

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