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Протесты против QR-кодов

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NewDayNews.ru

Понедельник, 22 ноября 2021, 12:45 мск

Новости Екатеринбург

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Протесты против QR – как отреагирует власть? Голосование «Нового Дня»

В России продолжаются акции протеста против ограничений, связанных с использованием QR-кодов. Их, напомним, выдают переболевшим коронавирусом или привитым от этой болезни.

Так, в Екатеринбурге в конце прошлой недели областной суд отклонил иск к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Несколько юристов и общественников пытались опротестовать указ главы региона о коронавирусных ограничениях, в частности, положения, где говорится о доступе в общественные места только по QR-кодам.

В субботу в Костроме прошла акция по сбору подписей против введения QR-кодов, на которой полиция задержала полтора десятка человек, на всех составили протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Аналогичная ситуация произошла в Иркутской области – там в субботу тоже проводили акцию, в которой местные предприниматели собирались записать обращение к властям региона не поддерживать проект закона о введении QR-кодов. Задержан был председатель Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Иркутской области Михаил Ожиганов.

В воскресенье в Новосибирске у монумента Славы собрались около 100 человек, которые требовали отмены QR-кодов, скандируя «Мы не скот, нам не нужен QR-код!». В Тюмени прошел митинг против введения кодов.

В понедельник в Екатеринбурге группа противников QR-кодов пришла в областную прокуратуру – в конце октября они требовали отреагировать на незаконный, по их мнению, указ о введении ограничений в регионе, однако до сих пор не получили ответа. В этот раз просьбы общественников также не удовлетворили – с ними разговаривала только пресс-секретарь облпрокуратуры, которая объяснила, что ответ будет позже, и пришедшие были вынуждены уйти.

На ближайшие выходные в Екатеринбурге запланирована акция протеста против применения QR-кодов.

Напомним, на сайте «Нового Дня» проходит голосование жителей России об их отношении к такой мере ограничений. Абсолютное большинство – порядка 92% – против QR-кодов. В голосовании приняли участие уже почти 800 тысяч человек.

Пока же «Новый День» предлагает принять читателям участие в другом голосовании – как отреагируют власти на протесты против QR-кодов?

Варианты ответа:

1. Если протесты будут нарастать, их станут жестко подавлять

2. Последуют еще более жесткие ограничения и применение QR-кодов в других сферах жизни

3. Протесты будут услышаны, и власти смягчат ограничения

4. Ничего не изменится

Проголосовать можно здесь

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

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