Акция против QR-кодов в Екатеринбурге собрала 300 человек (ФОТО)

В Екатеринбурге возле ТЦ «Дирижабль» прошла акция протеста против QR-кодов. Заявленный пикет превратился в стихийный митинг и собрал около 300 человек. Акция прошла в целом мирно, хотя в толпе были словесные перепалки и споры о необходимости вакцинации от коронавируса. За происходящим наблюдали сотрудники полиции и МОБ, но почти не вмешивались.

Участники пикета считают, что QR-коды нарушают их конституционные права. Они недовольны тем, что ограничения разделяют людей на привитых и непривитых. При этом протестующие придерживаются разных взглядов на вакцинацию. «Я не против прививок. Но QR-коды не оставляют людям право выбора. Скоро без этих кодов никуда будет нельзя попасть. Это безобразие», – возмутилась пенсионерка Ирина Александровна.

«Я не буду ставить прививку от ковида, потому что не доверяю вакцинам. А QR-коды – это сегрегация людей. В истории уже было такое», – сказал мужчина с пришитой к куртке желтой шестиконечной звездой. Некоторые плакаты пикетчиков также имели отсылки к нацистским концлагерям.

В какой-то момент к участникам акции подошел молодой человек, представившийся блогером, и начал спрашивать, как они относятся к вакцинации. Протестующие с криками выгнали его из толпы. На пикет также пришел юрист Иван Волков, который подал иск в областной суд об отмене QR-кодов. Он объяснял людям, как можно оспорить губернаторский указ. Позднее на стихийном митинге появились представители КПРФ – депутат заксо Александр Ивачев и депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников. Параллельно в толпе активисты движения «Родительский надзор» организовали сбор подписей под обращением в Генпрокуратуру.

Акция протеста продолжалось больше часа. Под конец мероприятия участники организовали большой хоровод и распевали патриотические песни. Задержанных на пикете на нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.21

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