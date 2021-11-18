Противники QR-кодов анонсировали новый пикет в Екатеринбурге

Активисты движения «Родительский надзор» подали заявку на проведение еще одного пикета против QR-кодов в Екатеринбурге. Акцию планируют провести 28 ноября в центре города. Официально пикет называется «За верховенство национального законодательства в России». В уведомлении указаны два возможных места проведения – площадь Труда перед памятником Татищеву и Де Геннину и площадка перед екатеринбургским цирком.

Предполагается, что в пикете примут участие не менее 100 человек. Сейчас организаторы ждут ответа от областного министерства общественной безопасности.

Напомним, первая акция против QR-кодов прошла 13 ноября возле ТЦ «Дирижабль». Заявленный пикет превратился в стихийный митинг, собравший около 300 человек. Сотрудники полиции не вмешивались в происходящее, участников пикета-митинга не задерживали. Активисты планировали провести вторую акцию 20 ноября, и даже получили согласие от МОБ. Но заявленный организатор пикета внезапно заболел, а без него мероприятие провести невозможно. Поэтому протестующие решили перенести акцию на неделю позже.

Акция против QR-кодов в Екатеринбурге 13 ноября

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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