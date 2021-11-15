«Лучше быть здоровым и живым, чем правым и мертвым»: почему QR-протесты не станут массовыми

В минувшую субботу в Екатеринбурге состоялась протестная акция противников QR-кодов, на которой собралось около 300 человек. Активисты заявили, что будут собираться каждую неделю. «Новый День» спросил у политологов, насколько массовыми могут стать подобные протесты. По их мнению, ждать стотысячных митингов не стоит.

По мнению политолога Андрея Перлы, протестные настроения в обществе будут нарастать. Но проявляться это будет не только и не столько в массовых публичных акциях, сколько в виде тихого неповиновения – покупки поддельных сертификатов о вакцинации, изменения образа жизни. «Например, человек поедет куда-то не на поезде, а на машине, чтобы не делать прививку. Или перейдет на удаленную работу, если профессия это позволяет. Люди понимают, что митинги – это крайняя и неэффективная мера, потому что в ответ государство предпримет карательные действия, а не исправит свои ошибки. Никому из нормальных людей на неприятности нарываться не хочется. Но все равно количество протестных акций будет увеличиваться. Не надо делать апокалипсических прогнозов, стотысячных митингов не будет. Но всплески время от времени будут. Большинство людей ограничительными мерами недовольны, в том числе и те, кто привился. Одно дело – когда убеждают поставить прививку, другое – когда тебе мешают жить и на каждом шагу требуют предъявить документы», – считает Перла. Позиция же правительства, полагает он, должна подвергаться критике с обеих сторон – и тех, кто жалуется на нарушение прав человека, и тех, кто заинтересован в эффективности прививочной кампании.

Политолог Евгений Минченко, президент «Минченко консалтинг», оценил протестный потенциал противников QR-кодов как «средний». «Эта тема затрагивает не такое большое количество людей, как пенсионная реформа. Люди, выступающие против QR-кодов, очень активны в информационном пространстве, но у их протестного потенциала – средний уровень. Да, тема важная, но протестная активность не дойдет до того уровня, который был при принятии закона о пенсионной реформе», – считает Минченко.

Сергей Мошкин считает, что начало протестов – естественная реакция общества на происходящее, но потенциал у них минимальный. «Стоит выбор: или общественная безопасность, или права человека. Наше общество скорее предпочтет безопасность, даже где-то в ущерб правам человека. Вспомните, после терактов 2011 года тоже появились новые ограничения, связанные с мерами безопасности, – в аэропортах начали снимать ремни, запретили возить перочинные ножики и так далее. Сейчас мы к этому уже привыкли. Да, ряд мер, которые принимает правительство, кажутся чрезмерными. Но стоит дилемма: быть здоровым и живым или правым, но мертвым. Даже в Европе подобные акции протеста остаются маргинальными, хотя там права человека декларируются как высшая ценность. Сейчас почти у каждого взрослого человека есть печальные истории, связанные с этой пандемией», – отметил эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу в Екатеринбурге возле ТЦ «Дирижабль» прошла акция протеста против режима проверки QR-кодов. Заявленный пикет на 30 участников превратился в стихийный митинг и собрал около 300 человек. И это не единственная подобная акция на Урале за последнее время. Утром 8 ноября толпа возмущенных родителей собралась у центрального входа в администрацию Екатеринбурга. Горожане протестовали против школьного дистанта, введенного с 8 по 13 ноября в Свердловской области. По их мнению, дистант нарушает конституционные права их детей на получение очного образования.

В тот же день вечером около 60 жителей Кировграда вышли на акцию протеста против введения в Свердловской области системы пропуска в различные учреждения и заведения по QR-кодам. Они хотели записать видеообращение к президенту Владимиру Путину, но помешали быстро наступившая темнота и полиция.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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