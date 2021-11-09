«Фашизм на нашей земле не пройдет», – в Кировграде антипрививочники попытались записать обращение к президенту (ВИДЕО)

Около 60 жителей Кировграда вышли на акцию протеста против введения в Свердловской области системы пропуска в различные учреждения и заведения по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса. По информации местного издания «Твой Континент», акция прошла вечером в понедельник возле Вечного огня.

Антипрививочники выступили с обращением к президенту

Собравшиеся попытались записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди возмущались, что их вынуждают ставить прививки от коронавируса: «По всем регионам вводятся незаконные ограничительные меры, Свердловская область в этом плане не исключение: на основе региональных постановлений и указов глав субъектов работодатели массово грозятся оставить людей без работы и средств к существованию».

По словам собравшихся, некоторым даже отказывают в предоставлении плановой медицинской помощи. По их мнению, все это происходит несмотря на то, что «ни в одном регионе РФ не объявлена пандемия на официальном уровне».

Также люди недовольны тем, что новые препараты не прошли полную фазу клинических исследований, не утверждены ВОЗ: «Любой человек имеет право согласно части 2 статьи 21 отказаться от участия в медицинском эксперименте, так как никто не может без добровольного согласия быть подвергнут научным, медицинским или иным опытам».

Собравшиеся заключили, что идет массовая дискриминация, нарушаются конституционные права, люди сравнивали происходящее с фашизмом.

Записи помешали плохая погода и наступившая темнота. Также собравшихся попросили разойтись по домам полицейские, предупредив об ответственности за незаконную организацию митингов и шествий, сообщает «Твой континент».

В итоге активисты написали два заявления: на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и прокурора Свердловской области Бориса Крылова. В этих обращениях они поставили под сомнение законность ограничительных указов губернатора. В ближайшее время антипрививочники намерены снова записать видеообращение к президенту РФ.

Фото: газета «Твой Континент»

Кировград, Никита Кондрашин

Кировград. Другие новости 09.11.21

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