Участники митинга против QR-кодов в Приморье попали под «административку»

После несанкционированного митинга в Находке Приморского края против вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов возбуждено административное дело по ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Об этом говорится в сообщении регионального полицейского главка. Материалы на участников акции направлены в суд для принятия решения, отметили в ведомстве.

Несогласованный митинг прошел 7 ноября. В нем участвовали около 300 жителей Находки. Организатор митинга, 30-летняя горожанка не согласовала акцию с местной администрации, за что была оштрафована на 20 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители установили личности активистов, участвовавших в организации митинга. «В настоящее время готовятся материалы по административным правонарушениям в части распространения фейковой информации», – сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, полицейские направили в Управление Роспотребнадзора материалы о нарушении участниками несогласованного митинга действующих в регионе антиковидных ограничительных мер «для принятия законного решения», – добавили в полицейском главке.

В Приморском крае с 30 октября введены QR-коды для посещения кафе и ресторанов, учреждений культуры, фитнес-центров и других спортивных организаций. Кроме того, коды необходимо предъявлять в салонах красоты, парикмахерских, а также в непродовольственных магазинах в ТЦ.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 12.11.21

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