В Кыштыме готовят митинг против ковид-сегрегации

Жители Кыштыма направили властям уведомление об акции против принудительной вакцинации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг против фактически принудительной вакцинации, введения QR-кодов и сегрегации населения собираются провести 21 ноября. Один из членов инициативной группы разместил уведомление на своей странице в социальных сетях.

«Документ приняли, зарегистрировали. В уведомлении мы указали, как мы желаем и видим прохождение митинга. Возможны какие-либо изменения в процессе согласования. Обо всех деталях будем выкладывать посты и извещать вас. По закону о митингах сроки согласования 10-15 дней. Так что ждем ответа. Данный пост является оповещением населения о процессе согласования митинга. Не является агитацией и приглашением к участию в митинге. По тому же закону проводить агитацию мы имеем право лишь после получения согласования от администрации», – написал кыштымец.

Согласно заявке, митинг запланирован на 21 ноября с 12:00 до 14:00, в нем примут участие до 450 человек. Место проведения – площадь Карла Маркса, напротив городской администрации.

В мэрии подтвердили получение уведомления. Ответ на него готовится.

Отметим, что в прошедшие выходные в регионе уже проходили митинги против принудительной вакцинации. Против сегрегации вышли жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Трехгорного, Чебаркуля и Увельского района. Впрочем, максимальное число их участников не превышало 50 человек единовременно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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