Россия находится на 96-м месте по проценту вакцинированных

Россия занимает на 96-98-е места по проценту вакцинированных граджан. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог минздрава Свердловской области Игорь Лещенко. По последним данным, на 21 ноября привито 36,6% россиян.

«Призываю абсолютно все наше население к немедленной вакцинации, кроме случаев, когда у человека есть обострения хронических заболеваний. Прошло это обострение – бегом вакцинироваться, – поясняет Лещенко. – Иначе коронавирус никогда не остановится, и Россия будет одной из немногих стран, где процент вакцинации самый низкий, что и происходит на сегодняшний день. Мы занимаем 96-98-е место в мире по проценту вакцинированных людей. Хорошо это или плохо? Это плохо!»

Эксперт сообщает, что для ухода пандемии необходимо иметь популяционный иммунитет в виде 90-95%. Иначе распространение ковида будет продолжаться. Последний подъем заболеваемости пришелся на 26 октября, сейчас идет спад.

При этом Игорь Лещенко отмечает, что коронавирус очень опасен, потому что поражает многие органы и системы организма.

«Я увидел на «Ютубе», как 300 человек вышли на митинг против вакцинации. О чем это говорит? Об их низком интеллекте, это малообразованные люди», – заключил Лещенко.

Екатеринбург, Мария Зыкова

© 2021, РИА «Новый День»

