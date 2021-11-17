«Нацисты клеймили евреев с целью уничтожения»: еврейская община назвала аморальным сравнение QR-кодов со звездой Давида

Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази осудил использование звезды Давида противниками QR-кодов. Заявление он сделал в связи с прошедшей в субботу, 13 ноября, акцией протеста.

Тогда часть пришедших сравнивала QR-коды с аусвайсами. Это документ, удостоверяющий личность, который выдавали нацисты жителям оккупированных территорий. Один из участников сравнил себя с узником фашистских концлагерей: он надел на грудь желтую звезду: «Я не буду ставить прививку от ковида, потому что не доверяю вакцинам. А QR-коды – это сегрегация людей. В истории уже было такое».

Главный раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази в обращении к жителям Урала говорит, что использование образа жертв нацизма в личных целях оскорбляет память погибших. Такие сравнения он назвал аморальными и бессовестными.

«Нацисты клеймили евреев с целью дальнейшего уничтожения. Звезду Давида на груди заставляли носить тех, кто, по мнению нацистов, должен был умереть», – говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Уралити».

В заявлении также говорится, что община категорически не согласна с позицией протестующих, которые считают возможным использовать образы жертв Холокоста. «Недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов», – сообщает Зелиг Ашкенази в обращении к уральцам.

Акция протеста против QR-кодов

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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