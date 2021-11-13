В Екатеринбурге начался пикет против QR-кодов (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти минуты проходит пикет против введения QR-кодов в Свердловской области. В парке рядом с ТЦ «Дирижабль» стоят 30 пикетчиков с плакатами. Рядом собралось еще несколько десятков человек, которые выражают поддержку протестующим. Уличная акция была согласована с областным министерством общественной безопасности.

Одним из организаторов пикета является движение «Роднадзор». Активисты собирают подписи жителей под обращением в Генпрокуратуру РФ с требованием признать губернаторский указ о введении QR-кодов в Свердловской области незаконным. По мнению собравшихся, QR-коды нарушают конституционные права граждан России и являются инструментом дискриминации. Также пикетчики выступают против школьного дистанта и принудительной вакцинации от коронавируса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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