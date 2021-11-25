Пикет против QR-кодов в Екатеринбурге грозит стать массовым. Полиция отказывается от комментариев

Пикет против QR-кодов в Екатеринбурге, назначенный на 28 ноября, грозит стать массовым. Организаторы активно распространяют в социальных сетях анонсы мероприятия, в том числе для жителей других городов Свердловской области. По некоторым данным, число участников акции может быть в разы больше заявленных 100 человек.

«Новый День» спросил у правоохранительных органов, как будет обеспечена безопасность публичного мероприятия в случае массового сбора людей. В пресс-службе министерства общественной безопасности Свердловской области на запрос агентства не ответили.

Пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил, что вопрос целесообразно задать по итогам мероприятия.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга заявили: «Мы пока воздержимся от комментариев по данной теме». Как ранее писал «Новый День», МОБ согласовал акцию противников QR-кодов на площадке рядом с КРК «Уралец». В заявке указано участие до 100 человек. Организаторы заявили тему «За верховенство национального законодательства России». Предыдущий пикет против QR-кодов состоялся 13 ноября около ТЦ «Дирижабль». Тогда акция превратилась в стихийный митинг, но сотрудники полиции не пресекали его.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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