Подписан указ об ужесточении антиковидных мер в Свердловской области. Внесена важная поправка

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал поправки в указ о коронавирусных мерах, который действует в регионе с марта прошлого года. Новая версия уже опубликована на официальном сайте правовой информации. И в документе закреплена важная поправка, которую накануне в ходе брифинга не анонсировали.

С 30 октября в Свердловской области начинают действовать covid-free-зоны, куда можно попасть только по QR-коду или справке от медорганизации о вакцинации или перенесенном коронавирусе. К этим местам относятся общепит, объекты розничной торговли (кроме аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости), прачечные, химчистки, парикмахерские, цирки, зоопарки, ТРЦ, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комплексы, объекты спорта (за исключением профессиональных спортклубов), музеи, библиотеки, ночные клубы, здания госорганов. Ковидные пропуска будут требовать у всех граждан старше 18 лет. Но в указ внесли еще одну поправку.

Те, у кого нет QR-кода, но есть медотвод, также имеют право попасть в эти учреждения. Правда, для этого нужно будет помимо медотвода предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.

Кроме того, вводится самоизоляции для людей старше 60 лет (кроме тех, кто переболел или поставил прививку). Работа общепита (кроме как навынос) запрещается с 23:00 до 6:00.

Полный список ограничений прописан в обновленной версии указа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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