Вакханалия в пунктах вакцинации продолжается. Врачи говорят, что «не вывозят» и «еле живые» (ФОТО, ВИДЕО)

В пунктах вакцинации в торговых центрах продолжают скапливаться огромные очереди. Люди, разъяренные стоянием по несколько часов и отсутствием вакцины, ведут себя агрессивно. Сегодня в один из пунктов не хотели пускать даже врача, пришедшего на работу. Сами сотрудники говорят, что «не вывозят» работать в таких условиях. Им обещали прислать волонтеров из медуниверситета.

Врача не пускают в пункт вакцинации

Корреспонденты «Нового Дня» сегодня побывали в нескольких мобильных пунктах вакцинации – и везде обнаружили удручающую картину: огромная очередь, недовольные и агрессивные люди. На секундочку: за вчера в области привились около 28 тысяч человек (первый и второй компонент). Люди в толпе кричат и выясняют отношения, выражаются матом, толкаются. В ТЦ «Парк Хаус» сегодня произошел инцидент: разъяренная очередь не хотела подпускать к дверям пункта вакцинации женщину, которая, как оказалось, работает врачом (!) и пришла ставить всем прививки. В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сотрудники этого пункта признались, что доктора «не вывозят» работать в таких условиях и «выползают еле живыми». Люди идут сплошным потоком, весь день – шум, крики.

В ТРЦ «Гринвич» очередей после обеда не очень много, но не потому, что нет желающих. Причина проста – талоны на вакцинацию закончились еще утром. Счастливцы, которым они достались, стояли на улице у ТРЦ с 8 часов утра. Тем, кому не хватило, советовали приходить завтра, потому что вакцины – ограниченное количество.

В пункте вакцинации в Цирке – та же история. Люди стояли с утра за талонами, к 12 их уже не было, хотя вакцинация началась только в 14 часов.

В региональном оперштабе «Новому Дню» рассказали, что «каждый пункт вакцинации имеет определенную пропускную способность и количество вакцины в наличии». Вакцина должна храниться в специальных установках, поэтому привезти ее много за раз не получается. Кроме того, врачи физически не могут принять за день тысячи пациентов, которые стоят в очереди.

«В условиях высокого спроса в пунктах вакцинации к концу дня препарат действительно может закончиться. Однако в целом в регионе запасы вакцины от COVID-19 в достаточном количестве. Так, запас «Cпутник V» составляет 400 тысяч доз. Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая. Запасы «Спутник-лайт» действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной», – сообщили в оперштабе.

Что касается чрезмерной нагрузки на врачей, областные власти обещают выслать им подмогу в лице студентов медицинского университета. Для студентов 6 курса лечебно-профилактического факультета организуют практику в поликлиниках. Под кураторством преподавателей и врачей они будут выходить к пациентам на дом, а также в другие отделения лечебных учреждений. Те же специалисты, которые таким образом освободятся от этой работы, будут перераспределены в пункты вакцинации. В том числе и в торговые центры, – сообщили в оперштабе.

Напомним, с завтрашнего дня в Свердловской области почти никуда нельзя будет попасть без QR-кода. До 15 декабря подойдет также код о первичной вакцинации, то есть о постановке первого компонента «Спутника V».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук, Дмитрий Бутаков

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