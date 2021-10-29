В самом большом ТЦ Екатеринбурга талоны на прививку закончились за полтора часа

Осталось меньше суток до момента, когда в Свердловской области везде начнут требовать QR-коды. В торговых центрах невероятный ажиотаж, люди пытаются успеть сделать прививку от коронавируса. В торговом центре «Гринвич» к этому часу уже нет никакой вакцины: ни «Спутника V», ни «Спутника Лайт».

«Талонов нет никаких. Как пояснила мне волонтер – сегодня их уже больше не будет, потому что на день дается определенное количество вакцины. Волонтер сказала, приходите в восемь утра завтра, талоны должны быть. А пункт открывается только с десяти», – рассказала «Новому Дню» посетительница ТЦ, которая пыталась поставить прививку около 11:30.

По сообщению оперштаба, в Екатеринбурге вакцинироваться сегодня с утра можно в ТЦ «Белка», гипермаркете «Сима-ленд» и аэропорту. В 12 откроются пункты вакцинации в ТЦ «Академический» и «Мега», с 14:00 прививку можно поставить в цирке и в «Парк Хаусе». Не исключено, что и в этих точках вакцина также быстро закончится, очереди, вероятно, будут большими.

За минувшие сутки в регионе от коронавируса привилось рекордное количество жителей – 19 057 человек поставили первую дозу. Всю неделю в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах, наблюдаются гигантские скопления людей. Они приходят к семи часам утра, чтобы попасть в кабинет первыми. Иногда дело доходит чуть ли не до драки. Самой популярной вакциной у свердловчан стала «Спутник Лайт»: достаточно одной инъекции этого препарата, чтобы получить QR-код. Но фактически «Спутник Лайт» закончился в городе еще в среду. Его нет даже в поликлиниках. О новых поставках не сообщается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.21

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