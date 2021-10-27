В ТЦ «Мега» люди чуть не подрались в очереди на прививку (ВИДЕО)

В торговом центре «Мега» сегодня собралась огромная толпа желающих поставить прививку от коронавируса. Как рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург», люди занимали очередь с 7 часов утра, хотя талоны начали выдавать только в 11:00. Вакцина «Спутник Лайт» закончилась спустя 15 минут после открытия прививочного пункта. Горожане толкались и кричали, чтобы успеть занять место в очереди. Толпу пришлось успокаивать охранникам.

Как ранее писал «Новый День», со вчерашнего дня в мобильных пунктах в ТЦ наблюдаются перебои с вакциной. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что в регионе осталось 80 тысяч доз «Спутник Лайт», но ожидается новая поставка. Препарат популярен среди желающих вакцинироваться, так как достаточно одной инъекции, чтобы получить QR-код.

Напомним, что с 30 октября QR-коды обязательны для посещения общественных мест в Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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