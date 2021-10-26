Вице-губернатор Креков опроверг информацию о нехватке вакцины «Спутник Лайт»

Свердловские власти планируют привить на этой неделе 100 тысяч жителей первым компонентом вакцины от коронавируса. Вице-губернатор Павел Креков на брифинге заявил, что ни о каком дефиците вакцин речи не идет. В том числе в регионе достаточно препарата «Спутник Лайт», который сейчас наиболее популярен при вакцинации.

«Ежедневно 20 тысяч человек прививаем первым компонентом. Прогнозирую, что за эту неделю вакцинируем уже 100 тысяч человек. На прошлой неделе было привито первым компонентом 89 тысяч. Повторно нужно вакцинировать около 200 тысяч жителей. В том числе это люди, у которых истекает полгода с момента последней прививки», – сообщил Креков.

По словам чиновника, все мобильные пункты вакцинации будут работать и в выходные дни. Чтобы разгрузить очереди в торговых центрах, власти планируют увеличить количество медсестер и волонтеров, которые помогают заполнять документы на вакцинацию. Также будет увеличено число выездных медицинских бригад. «В выходные мы будем наращивать мощности, и постараемся максимальное количество медработников направить на вакцинацию», – отметил Креков.

Очереди на прививку

Также вице-губернатор прокомментировал информацию о дефиците вакцины «Спутник лайт». По словам очевидцев, сегодня этого препарата не было во многих прививочных пунктах.

«Спутник Лайт» не закончился. У нас есть 80 тысяч доз, и будет еще поставка. Сейчас это популярная вакцина. Считается, один раз сделали укол и оформили QR-код. Притом, что у нас «Спутник V» в большом количестве – почти 400 тысяч доз по области. При наличии первого компонента «Спутника V» до 15 декабря человек сможет пройти в Covid-free зоны», – добавил Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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