Уральцы летят за вакцинами в Молдову, Сербию и Грецию

Жители Екатеринбурга, которые не доверяют отечественной медицине, все чаще отправляются другие страны, чтобы поставить признанные ВОЗ вакцины от коронавируса. В частности, летают в Молдову, либо выбирают «вакцинные» туры от операторов в Сербию и Грецию. Стоит такое удовольствие недешево.

На прямых рейсах из Екатеринбурга туроператоры пока не предлагают такие туры, но есть варианты из Москвы. Например, можно улететь на 2-3 ночи в Сербию, но там ставят только двухкомпонентные вакцины («Пфайзер», «Модерна» и другие), то есть придется вернуться через три недели. Или отправиться в Грецию на две ночи – там можно привиться однокомпонентной Johnson&Johnson, которую тоже признает ВОЗ. Стоят туры от 56 и 68 тысяч рублей на человека соответственно.

В туристическом агентстве Friends Travel «Новому Дню» рассказали, что спрос есть, но не очень большой. «Спрашивают, но пока осторожно, – говорит директор Наталья Паутова. – Знаю туристов, которые также поехали в Кишинев, где делают однокомпонентную вакцину и не нужна виза для въезда в страну. Операторы туда пока туры не предлагают».

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге в прививочных пунктах сейчас – запредельный ажиотаж, поскольку в регионе с 30 октября доступ в торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и в другие зоны Covid-free будет только по QR-кодам о вакцинации. Например, сегодня в ТЦ «Мега» люди занимали очередь с 7 часов утра, прививочный пункт открылся в 11, а уже в 11:15 вакцина кончилась. В толпе чуть не началась драка.

Всего в день в Свердловской области прививают по 20 тысяч человек и власти рассчитывают «сохранить такие темпы», – говорил накануне на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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