В торговых центрах опять гигантские очереди. Вакцины на всех не хватает (ФОТО, ВИДЕО)

В торговых центрах вновь многочасовые очереди в пункты вакцинации. Например, в «Гринвиче» через час после открытия прививочного кабинета в листе ожидания было уже 270 человек. Первый компонент вакцины «Спутник V» здесь уже закончился.

Очереди на прививку

«Стою около часа. Пришел поставить второй компонент вакцины от коронавируса. Очередь очень медленно продвигается. У меня талон B-18, но до меня еще 100 человек стояло. Когда появилась буква «B» на мониторе, я думал, что меня вызовут, но все не вызывают. Сейчас идет буква «Т», – рассказал корреспонденту агентства работник «Гринвича» Анатолий.

Еще одна женщина поделилась, что взяла талон и заполнила бланк на вакцинацию в 8:30, но до сих пор стоит в очереди. «Мне нужна первая доза вакцины, а она закончилась. А однокомпонентной вакцины «Спутник лайт», говорят, сегодня не было совсем», – пояснила собеседница агентства.

В свердловском оперативном штабе сообщили, что на сегодняшний день первый компонент вакцины получили 1 361 438 человек. Полностью завершили курс вакцинации 1 233 314 человек. Напомним, свердловские власти планируют привить как минимум 2,3 миллиона взрослых жителей, но достижение этой цели постоянно откладывается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Никита Кондрашин

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