В Свердловской области в день прививают от ковида по 20 тысяч человек

В Свердловской области ежедневно прививаются от коронавируса около 20 тысяч человек, из них 12-13 тысяч – первым компонентом вакцины. В ближайшие дни поток на второй компонент увеличится, так как три недели назад в регионе начался ажиотажный спрос на прививки.

Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, задача властей – привить 2,3 миллиона жителей Свердловской области. На сегодняшний день первую дозу вакцины поставили около 800 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли порядка 600 тысяч свердловчан. То есть в скором времени будет достигнута планка в 30% от поставленного плана вакцинации населения. При этом среди пожилых людей привились только 22%.

«На сегодняшний день у нас есть запас 80 тысяч доз первого компонента вакцины. Последняя поставка была вчера – пришла вакцина «Ковивак», которая отправлена в 20 городов Свердловской области. Но в основном в регион доставляется «Спутник V». Ближайшая поставка ожидается завтра. Сейчас в России выпущено около 4 миллионов доз вакцины, они распределяются по регионам. Дней через пять появится еще одна крупная партия в целом по России. В июле мы ждем вакцину «Спутник Лайт», которой удобно ревакцинироваться. Но в каких объемах она поступит в Свердловскую область, пока сказать не могу», – сообщил Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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