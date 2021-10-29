В Свердловской области суточный рекорд по прививкам от Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки от коронавируса привилось рекордное количество жителей. По данным оперштаба, 28 октября первый компонент поставили 19 057 человек, вторую дозу получили 9292 человека. Таким образом, число привитых превысило 28 тысяч за один день.

Как ранее писал «Новый День», всю неделю в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах, наблюдаются гигантские очереди. Люди занимают места с 7 часов утра, чтобы попасть в кабинет первыми. Иногда дело доходит чуть ли не до драки. Самой популярной вакциной у свердловчан стала «Спутник Лайт»: достаточно одной инъекции этого препарата, чтобы получить QR-код. Но фактически «Спутник Лайт» закончился еще в среду. Его нет даже в поликлиниках. О новых поставках не сообщается.

На сегодняшнее утро в Свердловской области полностью прошли курс вакцинации более 1,3 миллиона человек, около 1,48 миллиона свердловчан привились первым компонентом. Завтра в регионе начинают действовать covid-free зоны, попасть в них можно только по QR-коду вакцинации. Кроме того, до 1 ноября поставить первую дозу прививки должны работники образования, государственные и муниципальные служащие, иначе их отстранят от работы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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