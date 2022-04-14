Вакцинация встала на паузу: число привитых от коронавируса на Среднем Урале не растет

В Свердловской области почти остановилась прививочная кампания против коронавируса. Несмотря на то, что в сутки вакцинируются несколько тысяч человек, вероятно – это повторные прививки. Общий процент вакцинированного населения остается прежним – 63%.

«Охват вакцинацией взрослого населения – 80,8%, охват вакцинацией всего населения – 63,1%», – сообщили сегодня «Новому Дню» в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса. Такую же цифру – 63% привитых взрослых – называл еще в марте вице-губернатор Павел Креков.

При этом нельзя сказать, что прививки люди совсем не ставят. За последние сутки 1570 человек в Свердловской области поставили первую дозу «Спутника V» (либо другой двухкомпонентной вакцины), еще 1605 человек завершили курс. Возможно, большинство среди них те, кто прививались ранее. Уточнить это в оперштабе не смогли, как и не сказали общее количество человек, кому требуется ревакцинация. Напомним, в пик прививочной кампании в ноябре 2021 года в сутки вакцинировались 20-30 тысяч человек. Будут ли на Среднем Урале снова разворачивать активную пропаганду прививок от коронавируса, в оперштабе не ответили.

Всего с 14 декабря 2020 года, когда в Свердловскую область поступила первая партия вакцины, привились 2,6 миллиона человек – это те, кто получил обе дозы. В том числе, на данный момент вакцинированы 3058 беременных женщин.

Среди детей темпы вакцинации пока низкие. Первый компонент «Спутника М» получили 3360 человек (из них в Екатеринбурге 2840, остальные – в области), оба компонента – 2917 (2421 – в Екатеринбурге).

Напомним, во время своего визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стоит опасаться новой волны коронавируса. Штамм «стелс-омикрон» активно циркулирует в других странах.

«И для этого существует программа ревакцинации. Зарегистрировано несколько новых вакцин, в том числе назальная вакцина. Мы рассматриваем сейчас вопрос по срокам поставки ее в регионы. И нельзя забывать, что соблюдение санитарных мер является принципиально важным и в сегодняшних реалиях», – говорил министр.

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Екатеринбург, Ольга Тарасова

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