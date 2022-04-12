Министр здравоохранения РФ: «Опасаться новой волны коронавируса необходимо»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новой волны коронавируса стоит опасаться, поскольку штамм «стелс омикрон» уже распространяется в других странах.

«Пока мы видим, что ситуация с коронавирусом идёт на снижение. Но в в Китае и ряде стран Европы отмечается подъем заболеваемости, там штамм «стелс омикрон» занимает свою нишу. Поэтому опасаться новой волны необходимо, – заявил Мурашко на брифинге в Екатеринбурге. – И для этого существует программа ревакцинации. Зарегистрировано несколько новых вакцин, в том числе назальная вакцина. Мы рассматриваем сейчас вопрос по срокам поставки ее в регионы. И нельзя забывать, что соблюдение санитарных мер является принципиально важным и в сегодняшних реалиях».

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщал, что «стелс-омикрона» в регионе пока не выявлено, но это – вопрос времени. Он также отмечал, что особой подготовки для встречи штамма не нужно: на Среднем Урале за два года пандемии выработали все мехнизмы лечения коронавируса, система здравоохранения готова. А вот уровень ревакцинации в регионе – низкий. В марте в сутки прививалось 1500-2000 человек. Хотя повторный курс прививок необходим сотням тысяч уральцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Анастасия Истомина

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