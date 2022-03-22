Свердловские власти не будут отменять масочный режим

В Свердловской области масочный режим пока отменять не будут, сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. По его словам, уровень заболеваемости коронавирусом до сих пор высокий.

«Мы находимся в тренде снижения заболеваемости, что не должно нас успокаивать по одной причине. Мы снижаемся с высоких цифр. И несмотря на то, что произошло кратное снижение числа заболевших, заболеваемость все равно выше 1300 человек в сутки, – заявил Креков. – Мы не принимаем решение о снятии масочного режима. Напомню времена, когда многих пугали цифры и в 500-600 человек в сутки».

По данным регионального оперштаба, сегодня большинство заболевших переносят коронавирус легко и лечатся амбулаторно. Это позволяет регулярно сокращать число коек в ковидариях – сегодня их менее 2000 (вчера было 2091, – прим. ред.). «Это самые низкие цифры за все время пандемии», – отметил Павел Креков.

Теперь медучреждения должны делать упор на плановую помощь пациентам, а также на реабилитацию переболевших Covid-19.

Оперштаб напомнил о необходимости повторной вакцинации, поскольку коронавирус постоянно мутирует, и уже сейчас в Европе распространяется новая разновидность «омикрона». И пусть штамм не опасный, лучше подстраховаться.

«Ежесуточно вакцинируем около 5000 человек. Хотелось бы чтоб было больше», – отметил вице-губернатор на брифинге.

По его данным, в Свердловской области сейчас привито 63% от общего числа населения и примерно 75-76% среди людей старше 60 лет. Больше всего непривитых, по понятным причинам, среди подростков. В регион пока доставляют очень маленькие партии вакцины «Спутинк-М» для детей от 12 лет – в пределах 700 доз. При этом желающих поставить прививку своему ребенку, по словам Крекова, довольно много.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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