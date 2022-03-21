В Екатеринбурге закрылись все пункты вакцинации в торговых центрах (ФОТО)

В Екатеринбурге больше нет мобильных пунктов вакцинации, где можно было бы поставить прививку от коронавируса. Последние закрылись в ТЦ «Гринвич» и «Меге». В последние недели здесь почти не было посетителей.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», на дверях пункта в «Гринвиче» висит табличка, извещающая о том, что он больше не работает. Возобновит ли точка работу, неизвестно, сотрудников там нет.

«Новый День» направил вопросы в оперштаб по коронавирусу. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Напомним, закрывать пункты в торговых центрах стали еще в середине марта. В сутки уже тогда прививалось не более 1500-2000 человек в сутки. Многие точки простаивали. Хотя в Свердловской области уже сотням тысяч человек необходимо пройти повторную вакцинацию, делать это никто не спешит. Информационная кампания по призывам к вакцинации в регионе сошла на нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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