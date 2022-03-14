Пункты вакцинации в ТЦ закрываются: в сутки прививку ставят всего 1500-2500 человек

В Свердловской области от коронавируса прививаются по 1500-2500 человек в сутки, – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе. Это в 2-3 раза меньше, чем в январе. Мобильные пункты в некоторых торговых центрах закрылись.

Напомним, еще в январе вице-губернатор Павел Креков говорил, что в сутки в Свердловской области прививаются в среднем по 6 тысяч человек. Такой показатель был на протяжении нескольких недель, но резко снизился. Хотя сейчас наступает время, когда повторная вакцинация требуется нескольким сотням тысяч жителей Свердловской области, которые первично прививались летом или осенью.

Из-за низкого спроса мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Екатеринбурга закрываются. Например, сегодня прививку от Covid-19 можно поставить только в «Гринвиче» и «Меге», а также в ТЦ Сысерти, Нижнего Тагила, Серова, Каменска-Уральского и так далее. Для сравнения: на прошлой неделе пункты вакцинации работали также в «Омеге» и «Парк-Хаусе». Хотя не исключено, что они еще откроются. Актуальную информацию и график работы ежедневно публикует оперштаб в телеграме.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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