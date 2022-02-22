Повторную вакцинацию от ковида прошли 30% тех, кому она необходима

Повторная вакцинация в Свердловской области продолжается, но недостаточно высокими темпами. Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«Надо всем повторно вакцинироваться, – отметил он. – Что касается общего процента, сейчас их где-то 30% от необходимого вакцинировано. До этого было 25-26% . Цифра растет медленнее, чем нам бы хотелось. От этого зависит коллективный иммунитет завтрашнего дня. Из общей структуры тех, кто сегодня привился, всего – 6000 вакцинированных, 4000 – вакцинированы повторно. Сейчас их всегда больше, чем первично вакцинированных».

Всего в регионе привито 62% от общего числа населения, 77% – в возрастной группе 65+.

Креков также сообщил, что пока не планируется сокращать число мобильных прививочных пунктов в ТРЦ. «Для многих это удобнее, – пояснил Креков. – И нам бы хотелось, чтобы в поликлиниках было меньше народу. Даже когда в ТЦ немного людей, количество пунктов остается без изменений».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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