В оперштабе рассказали, почему пунктов вакцинации в ТЦ нет: прививаются мало, а врачи нужнее в больницах

В Свердловской области пока не планируют возобновлять работу пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. Сейчас в сутки от Covid-19 прививаются около 1900 человек, и очередей в прививочных кабинетах нет.

«По данным за минувшую неделю, в среднем ежедневно на территории Свердловской области прививаются против Covid-19 1900 человек. То есть это примерно 20 человек в каждом государственном медицинском учреждении. Согласитесь, это немного, если оценивать целый рабочий день, – пояснили «Новому Дню» в оперштабе. – Сейчас мы не видим необходимости в открытии мобильных пунктов вакцинации, на сегодня прививочные кабинеты не загружены, можно спокойно привиться в любой поликлинике. В ТРЦ бригада медиков будет вынуждена сидеть впустую в то время, когда мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, количество амбулаторных пациентов растет, и нельзя отрывать врачей от этой работы и отправлять на дежурство в ТРЦ. Если количество желающих сделать прививку заметно увеличится, по решению оперативного штаба будет решаться вопрос об открытии выездных пунктов вакцинации».

Напомним, пункты вакцинации в торговых центрах перестали работать в марте 2022 года, когда пошла на спад заболеваемость коронавирусом, а количество вакцинаций сократилось до 1500-2000 в сутки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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