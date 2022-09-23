Темпы вакцинации от Covid-19 за месяц выросли в пять раз

Жители Свердловской области начали активно прививаться от коронавируса. Сейчас в сутки вакцинируются более 9 тысяч человек, а еще месяц назад было около 1900.

«За последние сутки 3440 человек поставили первый компонент прививки, завершили вакцинацию еще 5642 человека», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе по коронавирусу.

Возможно, этому способствовало открытие прививочных пунктов в торговых центрах Свердловской области. Работают они не каждый день, а по установленному на неделю графику. Как правило, в Екатеринбурге привиться можно по пятницам и субботам. В центре медпрофилактики «Новому Дню» пояснили, что пока нет необходимости делать работу пунктов ежедневной. Актуальный график работы на неделю с 23 по 30 сентября будет опубликован сегодня чуть позже.

Желающим привиться против Covid-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для тех, кто хочет сделать другую прививку обязательно наличие прививочного сертификата.

Напомним, в конце августа в Свердловской области от коронавируса прививались по 1900 человек в сутки. К середине сентября – около 4800 человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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