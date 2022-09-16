Возобновляется вакцинация в торговых центрах (СПИСОК)

В Свердловской области возобновляется вакцинация во временных пунктах, расположенных в ТЦ. Они начнут работать с сегодняшнего дня, причем привиться можно будет не только от коронавируса, но и от гриппа, дифтерии и гепатита В.

«Пандемию Covid-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания. Особенно актуальным стал этот вопрос в последние недели, когда заболеваемость заметно увеличилась. А уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%. Не стоит отказываться и от прививки против гриппа – на 15 сентября по области против этого заболевания привито 344 тысячи жителей, вакцины достаточно», – прокомментировал главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на данный момент в среднем за день в Свердловской области прививаются против Covid-19 чуть больше 4800 человек. Для сравнения, в конце ноября 2021 года ежедневно прививались более 18 тысяч свердловчан.

В департаменте информполитики губернатора уточняют, что выездные пункты в торговых центрах не будут работать ежедневно. График будут публиковать на сайте https://profilaktica.ru/.

Приводим график работы выездных пунктов вакцинации против Covid-19, гриппа и других инфекций в Свердловской области с 16 по 22 сентября 2022 года.

В Екатеринбурге

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, 17 сентября с 10:00 до 14:00

ТЦ «Окей» (ул. Бабушкина, 2а) – 21 сентября с 15:00 до 18:00

В Верхней Пышме

ТЦ «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный ФАП) – 21 сентября с 16:00 до 18.30

В Нижнем Тагиле

Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8а) – 17, 20 и 22 сентября с 15:00 до 18:00

В Качканаре

ТЦ «Восток» (ул. Гикалова, 7б) – 17 сентября с 10:00 до 15:00

В Асбесте

ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2) – 16 сентября с 14:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 14:00 до 18:00

В Ирбите

ЦТД «Кристалл» (ул. Пролетарская, 61, мобильный ФАП) – 20 сентября с 9:00 до 14:00

ТЦ «Орбита» (ул. Кирова, 84, мобильный ФАП) – 22 сентября с 9:00 до 14:00

В Каменске-Уральском

ТЦ «Кировский» (ул. Каменская, 79) – 17 и 18 сентября с 10:00 до 18:00

В Серове

КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 16 сентября с 10:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 10:00 до 18:00

В Сысерти

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 22 сентября с 10:00 до 13:00

В Краснотурьинске

ТЦ «Столичный» (ул. Ленинского Комсомола, 21) – 16 сентября с 12:00 до 18:00, с 19 по 22 сентября с 12:00 до 18:00

В Верхотурье

МАУК «Центр культуры» (ул. Советская, 1) – 16 и 17 сентября с 9:00 до 13:00, с 19 по 22 сентября с 9:00 до 13:00

В Верхней Синячихе

ул. Октябрьская, 17а – 17 сентября с 8.30 до 13:00

В Бисерти

ТЦ «Верный» – 17 сентября с 9:00 до 15:00

Екатеринбург, Марина Иванова

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