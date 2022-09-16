Экспертное мнение: «Прививать от ковида под угрозой карательных мер – не совсем правильно» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня перед открытием пункта вакцинации в ТРЦ «Гринвич» состоялся брифинг Александра Харитонова, главного внештатного специалиста минздрава Свердловской области по медицинской профилактике.

В ТЦ заработали прививочные пункты

На вопрос «Нового Дня», как лучше мотивировать людей вакцинироваться, эксперт ответил, что лучше действовать методом убеждения. «На мой взгляд, принимать карательные меры – не совсем правильно, мы с вами вместе должны убеждать людей, – считает он. – Коронавирус – прекрасный диагност. Ни один врач так не выявит ваши скрытые хронические болезни, особенно у людей старше 40, 45 лет, которые не любят ходить по врачам, проходить диспансеризацию… У них заболела голова, они приняли таблетку – и пошли дальше. Но если такой человек заболеет коронавирусом, потом все его скрытые болезни вылезут наружу. Начнутся осложнения в сердечно-сосудистой системе, по неврологической линии, и бывает, что люди умирают через месяц после того как вылечились от коронавируса».

Если же метод убеждения все-таки не сработает, то Александр Харитонов не исключает, что какие-то меры на уровне областных властей будут приняты: «Говорить о том, чтобы губернатор подписал указ, что туда не пускать, сюда не пускать, это не совсем правильно. Но конечно, если заболевание не остановится, и мы увидим, что распространение вируса принимает абсолютно другие обороты, это будет рассматриваться на оперативном штабе и, возможно, будут приниматься какие-то административные меры».

Напомним, сегодня в Свердловской области возобновилась вакцинация в торговых центрах. Причем привиться можно не только от коронавируса, но и от гриппа, дифтерии и гепатита В.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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