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Четверг, 4 ноября 2021, 11:09 мск

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Установлен новый суточный рекорд по прививкам от коронавируса – 24,5 тысячи вакцинированных

В Свердловской области за минувшие сутки первый компонент «Спутника V» поставили 24,5 тысячи человек – это новый рекорд. Прошлый составлял 19 тысяч.

«Почти 24,5 тысячи уральцев привились первым компонентом препарата от коронавируса за минувший день. Всего в регионе по состоянию на утро 4 ноября первый этап вакцинации прошли более 1,5 миллиона человек. И 1,3 миллиона уральцев завершили оба этапа», – сообщили в региональном оперштабе.

Прошлый рекорд был установлен 28 октября: тогда первый компонент поставили 19 057 человек, вторую дозу получили 9292 человека.

Как ранее писал «Новый День», сейчас в Свердловской области можно привиться только «Спутником V». Других вакцин, включая «Спутник Лайт», нет. Когда будут поставки, неизвестно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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