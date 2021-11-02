Павел Креков: поставок «Спутника Лайт» в ближайшее время не будет

Вице-губернатор Павел Креков рассказал о наличии вакцин от коронавируса в Свердловской области. По его словам, поставки препаратов идут «ритмично». На сегодняшний день в регионе есть 300 тысяч доз «Спутника V», сегодня область получила еще 60 тысяч доз. Через несколько дней ожидается поставка еще 45 тысяч доз двухкомпонентного «Спутника».

Вакцины «Спутник Лайт» в Свердловской области сейчас нет. На вопрос, будет ли поставка, Креков сообщил: «Наверное, будет. Но не могу сказать, в какое время. Информации об этом нет». Чиновник также напомнил, что, по рекомендации Минздрава РФ, «Лайт» должен использоваться только для ревакцинации.

Также нет ясности, когда в регион поступят препараты «Ковивак» и «ЭпиВакКорона». «По «Ковиваку» пока идет перенастройка производственных мощностей. После чего, наверное, возобновятся поставки. Но я не могу говорить за производителя. Информации о вакцине «ЭпиВакКорона» нет. В ближайшую неделю поставки не запланированы. График поставок на следующую неделю будет позже», – сообщил Павел Креков на брифинге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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