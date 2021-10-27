«Первая в жизни прививка, и сразу от ковида»: антипрививочница вакцинируется, чтобы ходить в ТЦ

Антипрививочники отказываются от своих убеждений ради похода в торговые центры и прочие заведения, куда совсем скоро свердловчан будут пускать только по QR-коду, а также из опасения лишиться работы.

Героиня «Нового Дня» 20-летняя антиваксер Анна рассказала свою историю. «Так вышло, что у меня нет ни одной прививки. Изначально просто мама не стала мне их ставить по своим личным причинам, – поделилась Анна. – Каждый раз, когда нам говорили в школе, что будет вакцинация, я говорила об этом маме, и она подписывала отказ. Я не задумывалась, почему она так делает, – родители некоторых одноклассников делали то же самое».

Как пояснила Анна, речь в данном случае идет не только о сезонных прививках от гриппа или клещевого энцефалита – даже в роддоме ее не вакцинировали от смертельно опасных заболеваний.

«У нас в школе не ставили прививки принудительно: если ты приносил отказ от родителей, тебя просто не забирали из класса и не ставили прививку, – поясняет Анна. – У меня были только реакции манту. Это мне ставили».

Стоит отметить, что Анна не росла в изоляции, она, как и любой ребенок, ездила в лагеря и санатории, а сейчас и сама работает вожатой. «У меня могли быть проблемы, не знаю, можно ли об этом говорить, но у меня есть прививочный сертификат со всеми поддельными отметками о прививках. Во все лагеря и санатории я спокойно по нему проезжала. Уже несколько лет я работаю вожатой летом, туда обычно родители делают мне медотвод у знакомого врача», – сказала Анна.

Сейчас, как и многие антиваксеры, девушка находится перед выбором: ставить прививку от ковида ради QR-кода, или жить в изоляции. «Я сама к прививкам отношусь нейтрально, и даже поставила бы себе от клещевого энцефалита, – заявила собеседница агентства. – Но мне очень боязно, так как до этого я их никогда не делала. Моя единственная мотивация привиться от ковида – получение QR-кода для посещения разных мероприятий».

Несмотря на то, что Анна не является стопроцентным убежденным антиваксером, ставить все прививки она себе не планирует, и даже не боится опасных болезней, которыми так или иначе может заразиться. К примеру, столбняка, который появился в регионе впервые за 17 лет из-за отказа родителей вакцинировать своего ребенка.

«Я не задумывалась о болезнях, не боюсь их как-то. И этого страха нет не потому, что я легкомысленная… Я доверилась в этом плане маме, и она ответственно подходит к вопросу здоровья своих детей, – отметила Анна. – Я не задумывалась, что отсутствие какой-то прививки имеет большое значение. Вообще, прививка – это выбор каждого».

Кроме Анны у ее родителей еще трое детей, и никто из них никогда не был вакцинирован.

«По поводу своих детей пока ничего сказать не могу, прививать буду в зависимости от ситуации, – говорит девушка. – Надеюсь, что отправлю их в хорошую школу, где делают хорошие прививки. А то видела по новостям, что в каких-то албанских школах делают прививки детям, и они умирают».

Как сообщила «Новому Дню» Анна, ей нужен QR-код, так как она работает в торговом центре и запросто может лишиться работы. «Это будет моя первая прививка, и я волнуюсь, вдруг это вредно для здоровья, – опасается она. – От ковида же вакцинируют взрослых людей, у которых эта прививка будет в системе других. Можно ли ее ставить первой – большой вопрос. Если это безопасно, то я, наверное, поставлю. Но вообще, это забавно, самая первая прививка, и сразу от ковида».

С этим вопросом «Новый День» обратился в Роспотребнадзор Свердловской области. Там объяснили, что прививка от ковида может быть сделана самой первой, и это не опасно для организма. «Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора рекомендуют вашей героине начать свою прививочною биографию с самой актуальной прививки – против новой коронавирусной инфекции», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна даже сейчас, в 20 лет, может проставить все прививки, которые ставят детям. «Безусловно, вашей героине необходимо обратиться к врачу-терапевту для изучения анамнеза и составления индивидуального прививочного календаря, – сообщили в Роспотребнадзоре. – Если медицинских противопоказаний нет, и вакцинация не проводилась по идеологическим причинам, необходимо запланировать все прививки, предусмотренные национальным календарем и календарем по эпидпоказаниям».

Исключить можно вакцинацию от тех заболеваний, которые Анна уже перенесла. Пожизненный иммунитет формируется после перенесения краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы, кори. А еще взрослым людям противопоказана прививка от ротавирусной инфекции. Все остальные прививки проставить нужно, это безопасно для организма.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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