На Урале выявлен первый за 17 лет случай столбняка: заболел ребенок антипрививочников

На Среднем Урале впервые за 17 лет зарегистрирован случай столбняка. В июне 2021 года в Верхней Пышме заболел пятилетний ребенок. Он несколько месяцев лежал в больнице, в том числе в палате интенсивной терапии, на аппарате ИВЛ, в медикаментозной коме. После болезни у ребенка наблюдаются серьезные неврологические нарушения.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, примерно за две недели до заболевания ребенок упал с велосипеда и разбил колени. Родители за медицинской помощью сразу не обратились, отсрочив проведение экстренной профилактики против столбняка. Прививки мальчику никогда не ставили, так как семья отказалась от вакцинации по идеологическим соображениям.

На протяжении 17 лет случаев столбняка в области не было, что связано с высоким уровнем охвата прививками детей и ревакцинацией у взрослых.

Санврачи напоминают, что столбняком можно заразиться в результате попадания возбудителя из почвы и объектов внешней среды в открытые раны. Столбняк не передается от человека к человеку. Возбудитель болезни – Clostridium tetani, анаэробная бактерия, она производит один из самых сильных биологических токсинов – тетаноспазмин (летальная доза для человека – 2,5 нг/кг веса), который серьезно поражает центральную нервную систему.

У большинства больных симптомы столбняка начинаются внезапно – со спазмами и затруднением открывания рта (тризм). Далее патологический процесс быстро захватывает мышцы спины, живота, конечностей, наступает полная скованность туловища, рук и ног. Возникают болезненные судороги, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут, они появляются спонтанно или при незначительных раздражениях (прикосновение, свет, голос). При заболевании столбняком высок риск летального исхода. Симптомы заболевания после инфицирования во время травмы развиваются в основном спустя 6-14 дней. Иммунитет после болезни не сохраняется, человек вполне может заболеть повторно.

Единственным надежным методом защиты от столбняка является прививка, которая включена в национальный календарь профилактических прививок и проводится бесплатно. Детям прививку ставят в 3 месяца, 4,5 и 6 месяцев, ревакцинация проводится в полтора года, в 6-7 лет, в 14 лет и далее каждые 10 лет взрослым.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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