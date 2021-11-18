Бородатые «контролеры» ворвались в ТРЦ и требуют отмены QR-кодов

В Екатеринбурге несколько бородатых мужчин ворвались в ТЦ «Гранат» и потребовали отменить QR-коды. Видео вторжения опубликовал портал 66.ru в своем телеграм-канале. Судя по всему, дальше охраны представителям этой группы, назвавшей себя «Народный контроль», пройти не удалось.

«Почему они пришли в «Гранат», я не знаю. У них был с собой какой-то протокол, который они видимо с утра сверстали, в котором говорится, что они хотели бы отмониторить все торговые центры Екатеринбурга на предмет того, пускают в них без QR-кодов или нет. Вот на этот предмет они проверяют. Может, они где-то еще были до нас», – рассказал «Новому Дню» владелец торгового центра Владимир Смирнов.

Ранее в Екатеринбурге прошел митинг против QR-кодов, на котором собрались порядка 300 человек. Организаторы пообещали, что будут проводить акции протеста и далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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