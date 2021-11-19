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Пятница, 19 ноября 2021, 10:30 мск

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Общественная палата: «народные контролеры» проверяют ТЦ незаконно

Заместитель председателя общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий заявил о незаконности проверок торговых центров, которыми занимаются активисты движения «Народный контроль». Вчера несколько бородатых мужчин без масок ворвались в ТЦ «Гранат» и требовали отмены пропуска по QR-коду. Возникла потасовка, на помощь охранникам торгового центра прибыли бойцы Росгвардии.

«Данные мероприятия проводились вразрез с нормами об общественном контроле. Комиссия «Народного контроля» к субъектам общественного контроля не относится и осуществлять какие-либо полномочия в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ не может. К слову, 212-ФЗ не дает права осуществлять общественный контроль в отношении субъектов предпринимательской деятельности», – пояснил Винницкий.

По его словам, подобные проверки могут проводить только представители общественных палат и советов и только в отношении государственных и муниципальных организаций. Поэтому если граждане хотят принять участие в общественном контроле, им нужно обратиться в областную общественную палату.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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