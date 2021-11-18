В центре Екатеринбурга несколько дней дежурят полтора десятка нарядов Росгвардии (ФОТО)

Жители Екатеринбурга обратили внимание, что в центре города возле площади Труда уже несколько дней дежурят около полутора десятка нарядов Росгвардии. Автомобили стоят неподалеку от здания на Ленина, 34, где, в частности, находятся министерство безопасности и минфин Свердловской области, Региональная энергетическая комиссия, Управление налоговой службы по региону, и т.д.

В пресс-службе Росгвардии по региону дали следующий комментарий: «В Екатеринбурге сотрудники Управления Росгвардии по Свердловской области оказывают содействие представителям регионального министерства общественной безопасности в проведении профилактических мероприятий, направленных на соблюдение ограничительных мер, действующих в регионе».

Ранее «Новый День» сообщал, что в торговый центр «Гранат» ворвалась группа бородатых мужчин, представившаяся охране «Народным контролем». Выяснилось, что они проводят мониторинг ТРЦ города, куда не пускают без QR-кодов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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