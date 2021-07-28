Единоросс-миллионер: «Мы с семьей тратим на продукты 20 тысяч в месяц» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня свердловские единороссы в компании с журналистами провели рейд по торговым точкам, чтобы выяснить, где самые высокие цены на овощи – морковь, лук, картофель, свеклу.

Депутаты провели рейд по магазинам

Как передает «Новый День», цены действительно заметно отличаются от прошлогодних. Например, морковь стоит от 60 до 119,99 рублей за 1 кг, картофель – от 40 до 89,99, лук от 24,99 до 45 рублей за кг. Самые дешевые овощи – на уличных рынках, дорогие – в торговых сетях, особенно мытые и расфасованные. Пожилые покупатели, заметив журналистов, пожаловались, что после внезапного подорожания овощей они едва сводят концы с концами.

Депутат заксобрания от «Единой России» Валентин Лаппо (задекларированный доход за 2019 год – 4 млн 731 тысяч 551 рубль, женат) заявил «Новому Дню», что он и сам в этом году заметил рост цен, но на вопрос, сколько в среднем тратит его семья в месяц на продукты, ответить затруднился. Малоимущим свердловчанам Лаппо посоветовал внимательнее смотреть на цены, сравнивать их и выбирать то, что им подходит.

Другой депутат заксо, Владимир Смирнов, учредитель ТК «Омега» (доход за 2019 год – 72 млн 408 тысяч 831 рубль, женат, трое несовершеннолетних детей), сказал, что его семья в месяц тратит на еду в среднем 15-20 тысяч рублей. Как предприниматель Смирнов заметил рост цен, но как для потребителя он для него не критичен. Что же касается малообеспеченных семей, то они в Орджоникидзевском районе, по его наблюдениям, зачастую рассчитывают на продукты с собственных огородов. Летом многих из них даже не застать в городе. «У нас привычка есть еще с 90-х годов: когда открываешь погреб, смотришь туда: есть картошка – значит, еще до дна кризиса далеко», – сказал Смирнов. Он также выразил уверенность, что когда вырастет уральский картофель, цена на него упадет до 8-10 рублей за 1 кг.

Как уже сообщал «Новый День», месяц назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил небывалый рост цен на картофель и морковь суровым уральским климатом, который не позволяет добиваться хорошего урожая. В ответ жители региона возмутились: климат всегда был такой, а вот морковь по 189 рублей за килограмм появилась лишь этой весной. Подписчики указали Евгению Куйвашеву, что картофель и морковь – морозоустойчивые культуры, которые столетиями выращивают на Урале. И таких цен, как в этом году, никто не помнит, поэтому, по мнению уральцев, виноват никак не климат. Свердловчане шутят, что скоро традиционные блюда, например борщ, превратятся в украшение праздничного стола, потому что на их приготовление будет уходить весь семейный бюджет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Погольский, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

В Екатеринбурге больше половины дворов нуждаются в ремонте, но деньги на это нужно искать самим жильцам. / Якушев: чтобы человек между избирательным участком и дачей не выбрал дачу, надо работать с тройным напряжением. / В районе развязки на Россельбане планируется еще одно перекрытие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»