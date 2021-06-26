Куйвашев объяснил бешеный рост цен на овощи уральским климатом, чем вызвал возмущение граждан (СКРИНЫ)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил небывалый рост цен на картофель и морковь суровым уральским климатом, который не позволяет добиваться хорошего урожая. В ответ жители региона возмутились: климат всегда был такой, а вот морковь по 189 рублей за килограмм появилась лишь этой весной.

«У нас сильно подорожали картошка и морковь. Просмотрите на фото – в «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм – это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок, – написал Евгений Куйвашев в своем инстаграме. – Да, на Урале тяжело выращивать овощи. Здесь только раз в четыре года бывает хорошая погода, а обычно либо засуха, либо проливные дожди и заморозки. Это сказывается на урожае».

Евгений Куйвашев поручил увеличить посев картофеля и других овощей, но при этом не написал ни слова о реальном влиянии на текущие цены. По всей видимости, придется смириться с новой реальностью, в которой картошка и морковь стоят дороже фруктов.

Пост губернатора вызвал возмущение и насмешки жителей Свердловской области. Подписчики указывают Евгению Куйвашеву, что картофель и морковь – морозоустойчивые культуры, которые столетиями выращивают на Урале. И таких цен, как в этом году, никто не помнит, поэтому, по мнению уральцев, виноват никак не климат. Свердловчане шутят, что скоро традиционные блюда, например, борщ, превратятся в украшение праздничного стола, потому что на их приготовление будет уходить весь семейный бюджет.

Как ранее писал «Новый День», рост цен на овощи начался еще в конце 2020 года. С начала 2021 года картофель стал дороже на 69%, морковь – на 74%. В мае и июне ценники побили все рекорды, увеличившись еще на 9-15%.Екатеринбуржцы рассказывают, что реальные цены в магазинах еще выше, чем те, что указаны в статистике. Морковь и свекла в некоторых торговых точках стоят почти 100 рублей за килограмм, картофель – 60 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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